Толпа японских детей оказалась под колесами автомобиля возле школы

В Японии неизвестный водитель влетел в толпу школьников на автомобиле и скрылся. Об этом сообщает общественный телеканал NHK.

«14-го мая в городе Мисато, префектура Сайтама, автомобиль врезался в шеренгу учеников начальной школы, возвращавшихся домой из школы... четыре ученика начальной школы получили травмы и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в сознании, о состоянии других учеников неизвестно.

По предварительным данным, автомобиль, сбивший детей, скрылся с места происшествия. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

До этого в Екатеринбурге автомобилист ударил екатеринбурженку после того, как ее ребенок выбежал на дорогу.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть и автомобиль останавливается перед ним, но женщина начинает кричать на водителя. Далее на записи видно, как мужчина ударяет екатеринбурженку и толкает ее на землю.

Ранее в Москве мотоциклист переехал женщину на «зебре» и попал на видео.