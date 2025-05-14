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«Трещины и плесень»: россиянам назвали 4 самые частые ошибки при мойке мотора

Автоэксперт Смит назвал 4 самые частые ошибки при мойке мотора
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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Неправильная мойка двигателя может вызвать серьезные проблемы, для решения которых потребуется дорогостоящий ремонт. Об этом «Российской газете» рассказал владелец сети детейлинг-центров CarBase Александр Смит.

«Мыть горячий двигатель — одна из наиболее частых ошибок при мойке подкапотного пространства. Перед началом работ необходимо убедиться, что мотор полностью остыл, так как резкий перепад температуры может привести к трещинам на выпускном коллекторе и других алюминиевых частях», — сообщил эксперт.

По его словам, следует отключить или изолировать электрооборудование, то есть отсоединять аккумулятор, снять крышку ДВС и демонтировать резиновые уплотнители, прикрыть генератор, блоки и систему ABS. Специалист посоветовал защищать от воды воздухозаборные патрубки.

Смит порекомендовал использовать аппараты высокого давления исключительно на увеличенном расстоянии, что поможет не сломать провода, разъемы и прокладки. Кроме того, эксперт отметил, что нужно хорошо высушивать подкапотное пространство после процедуры. Для этого подойдет турбосушка или сжатый воздух.

Ранее сообщалось, что беспилотные автомобили в России могут обзавестись своими дорожными знаками.

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