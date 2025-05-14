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Автоэксперт оценил идею запретить рамки номеров с ненормативной лексикой в России

Автоэксперт Хайцеэр поддержал идею запретить рамки номеров с вульгарной лексикой
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Константин Чалабов/РИА Новости

Инициатива запретить номерные рамки с ненормативной или вульгарной лексикой в России является правильной, их использование нужно жестко пресекать. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он отметил, что россияне не используют такие средства массово. Однако некоторые люди «с низкой социальной ответственностью» могут устанавливать такие рамки, чтобы выделиться.

«Если автомобилисты действительно используют авторамки с матерными надписями, они нарушают уже существующий запрет на публичное употребление нецензурной лексики. Поэтому надо ориентироваться на уже существующие законы и наказывать нарушителей в жесткой форме», — сказал Хайцеэр.

С подобной инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, которая направила обращение начальнику ГАИ Михаилу Черникову. Она призвала инициировать работу по пресечению установки таких номерных рамок, содержащих ненормативную лексику, оскорбительные или вульгарные выражения, фразы и символику, подрывающие общественные и государственные ценности. По словам депутата, за последнее время жалобы на подобные рамки стали поступать чаще.

Ранее юрист напомнил о наказании, которое грозит россиянам за грязные номера авто.

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