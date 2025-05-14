«В коллекционном состоянии»: в РФ выставили на продажу Toyota Land Cruiser 2011 года с минимальным пробегом

В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года с маленьким пробегом за 13 млн рублей

В России выставили на продажу Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска, который проехал за все время только 11,7 тыс. километров, сообщает «Российская газета».

«Внедорожник находится в коллекционном состоянии и не имеет следов эксплуатации. Другими словами, LC 200 представлен в заводском состоянии. Из неродного — резина, которую поменяли в 2021 году», — сообщает «РГ».

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 4,5 л и мощностью 235 л.с. Коробка передач — автоматическая. Владелец планирует выручить за автомобиль 12,7 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.