Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как на МКАД автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся из-за среза асфальта

На МКАД водитель перевернулся из-за среза асфальта и попал на видео

На МКАД водитель легкового автомобиля потерял управление на срезе асфальта, врезался в отбойник и перевернулся. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Попытался пролететь через срез асфальта. Срезы асфальта проезжать надо ровно, без перестроений. Иначе — результат на видео», — отмечается в публикации.

Авария произошла 22 апреля на 103-м километре МКАД. На кадрах видно, что серебристый хетчбэк движется в четвертом ряду скоростной трассы. Приблизившись к участку, на котором дорожные службы срезали верхний слой асфальта, водитель перестроился вправо, но зацепил левыми колесами образовавшийся бортик.

После этого водитель не справился с управлением и машину отбросило в левый ряд на разделительный отбойник. Автомобиль ударился о него и взлетел в воздух, после чего ударился о столб. Затем автомобиль перевернулся. На попавшем в кадр дорожном знаке видно, что в районе проведения ремонтных работ было установлено ограничение скорости в 80 км/ч.

Ранее в Улан-Удэ девушка попала под два автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами