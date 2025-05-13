Такси подорожает в 1,5 раза из-за запрета на иностранные машины

На фоне введения требований к локализации в России автомобилей, использующихся в такси, стоимость проезда вырастет на 50% . Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал автор Telegram-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.

«С учетом того, что у нас уйдет, как минимум, 35% перевозчиков, считайте, что цена вырастет где-то на 50% в перспективе трех лет. Дальше все только хуже будет», — сказал Максимов.

По его словам, прямо сейчас роста цен в такси ожидать не стоит, эффект от принятия нового закона будет ощущаться по мере выбытия из эксплуатации иномарок.

«Когда эти машины технически не смогут работать, их будут изымать из реестра такси, а новые ставить не будут. Число машин уменьшится, цены вырастут. У нас будет развитие нелегального извоза, как в старые времена. В больших городах такси останется в каком-то количестве, но будет стоить очень дорого», — заключил Максимов.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла требования к локализации такси в России.