Госдума приняла закон о локализации автомобилей такси

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла сразу во II и III чтениях законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.

Госдума одобрила предложенный сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым документ в I чтении в январе 2024 года.

Инициатива предусматривала предоставление регионам права устанавливать обязательные требования к уровню локализации авто в сфере легковых такси.

Позже проект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей.

Согласно одобренному документу, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

До этого в аналитическом центре при правительстве РФ сообщили, что до 500 тысяч водителей будут вынуждены сменить вид деятельности из-за отсутствия возможности заменить личный автомобиль на подходящий под критерии в случае принятия закона «О локализации автомобилей такси».

Ранее в таксопарках пожаловались на качество китайских машин.