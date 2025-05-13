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Сразу два завода Ford забастуют в Германии

В Германии рабочие двух заводов Ford устроят забастовку из-за сокращений
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В Германии рабочие двух заводов Ford проведут забастовку из-за сокращения персонала, сообщает Reuters.

«Рабочие двух заводов американского автопроизводителя в Кельне (Германия) в среду начнут забастовку, заявил глава производственного совета компании на фоне роста напряженности из-за запланированных сокращений рабочих мест на европейских предприятиях», — отмечается в публикации.

Американский автопроизводитель Ford в конце 2024 года анонсировал сокращение 14% работников своих предприятий в Европе, в основном они затронут британские и немецкие заводы компании. Эти меры в Ford объяснили слабым спросом на электромобили и недостаточной господдержкой перехода на новые технологии.

Компания Ford отказалась от комментариев относительно планирующейся забастовки.

Ранее в Москве судебные приставы арестовали автосалон Porsche в рамках иска «Группы ГАЗ» к концерну Volkswagen.

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