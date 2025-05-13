Приставы арестовали автосалон Porsche в России из-за иска «Группы ГАЗ»

Судебные приставы в Москве арестовали автосалон Porsche в рамках иска »Группы ГАЗ» к концерну Volkswagen. Об этом сообщает «Авто Mail».

«Арест наложен в рамках иска структур «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски на сумму 16,9 млрд рублей к бывшему партнеру по контрактной сборке — немецкому концерну Volkswagen, который в свою очередь владеет Porsche AG. Созданный в 2007 году автосалон «Порше центр Москва» — один из старейших и наиболее крупных официальных дилеров Porsche в России», — отмечается в публикации.

Постановление об аресте дилерского центра Porsche вынесло Солнцевское отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Немецкая Porsche AG владеет автосалоном через своего российского дистрибьютора, ООО «Порше Руссланд».

Ранее были названы сроки начала серийного выпуска автомобилей Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.