Россиянам назвали три опасности тополиных почек для автомобиля

Смола от тополиных почек при попадании на кузов авто наносит серьезный вред лакокрасочному покрытию (ЛКП). Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.

«При высыхании смола от почек образует плотную пленку, которую сложно убрать с кузова автомобиля. Кислоты, содержащиеся в смоле, размягчают лак, а ее красящие компоненты меняют его оттенок. Этот процесс занимает всего несколько часов, после чего на поверхности остаются постоянно заметные пятна», — сказал эксперт.

Кроме того, лиственные породы выделяют сахаристый сок, который притягивает частицы пыли, создавая абразивный слой. Если попытаться вытереть такое пятно, на краске останутся глубокие царапины, которые в дальнейшем сложно будет убрать полировкой.

По словам специалиста, наибольшую опасность для ЛКП автомобиля представляют породы деревьев, выделяющие вязкие смолистые вещества: тополь, клен, липа, хвойные, каштан, шелковица.

Чтобы минимизировать риски от воздействия смолы от почек на кузов, рекомендуется регулярно наносить на него защитные составы: полироли, восковые покрытия или специальные средства для ЛКП. Они создают барьер против кислотного воздействия и облегчают удаление загрязнений. Важно своевременно обновлять защитный слой, предупредил Константинов.

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