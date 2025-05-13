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Названы сроки серийного выпуска автомобилей Tenet на бывшем заводе Vоlkswagen в Калуге

Серийное производство автомобилей Tenet в Калуге стартует летом 2025 года
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Мелкоузловая сборка автомобилей под брендом Tenet начнется на заводе АГР в Калуге (ранее принадлежал Volkswagen) летом 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «АГР Холдинга» Алексея Калицева.

«Для нас важно наладить выпуск автомобилей именно по полному циклу (CKD), то есть быстро перейти от крупноузловой к мелкоузловой сборке, которая намечена уже на середину лета», — заявил изданию Калицев, отвечая на вопрос о сроках начала серийного производства автомобилей Tenet.

По словам Калицева, в 2025 году на конвейер встанут четыре модели новой марки Tenet. Их запуск будет проходить поэтапно. На старте машины будут собирать крупноузловым методом, но переход к мелкоузловой сборке произойдет в короткий срок.

Ранее были названы цены Omoda C7 для России.

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