Появились кадры, на которых калужанка в декрете подожгла машины Росгвардии

В Калуге на видео попала женщина, которая сожгла авто Росгвардии и сбила мужчину

В Калуге мать в декрете подожгла автомобили на стоянке Росгвардии и избила человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Камеры зафиксировали дерзкий поджог автомобилей Росгвардии в Калуге», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как нарушительница обливает автомобили на парковке жидкостью, после чего поджигает их. На записи также заметно, что автомобили резко воспламеняются.

По информации источника, при попытке скрыться с места инцидента огонь перекинулся на нарушительницу.

Инцидент произошел 13 мая. После поджога калужанка села в свой Chevrolet Aveo и пыталась выехать из города, но сбила мужчину, которого после ДТП избила. Предварительно, женщина сделала это по указанию мошенников. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушительницу. Ей оказалась 27-летняя учительница в декрете, у которой три месяца назад родился ребенок. В настоящее время с женщиной работают следователи, которые выясняют причины произошедшего.

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