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Названы 5 минусов кроссовера Mercedes-Benz GLK с пробегом

«За рулем» перечислил 5 недостатков кроссовера Mercedes-Benz GLK с пробегом
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mercedes-Benz GLK. В основном у специалиста возникли претензии к салону.

«Второй ряд не блещет простором. Багажник по нашим замерам вмещает только 272 литра. Результат, мягко говоря, невыда­ющийся», — сказал эксперт.

По словам Виноградова, двухзонный климат-контроль удобен, но приходится долго ждать, пока он прогреет салон. Из теплых опций – лишь обогрев передних сидений.

Перед покупкой Mercedes-Benz GLK следует обязательно проверить ксеноновые фары – у дорестайлинговых GLK иногда плавился отражатель.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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