Названы 5 минусов кроссовера Mercedes-Benz GLK с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mercedes-Benz GLK. В основном у специалиста возникли претензии к салону.
«Второй ряд не блещет простором. Багажник по нашим замерам вмещает только 272 литра. Результат, мягко говоря, невыдающийся», — сказал эксперт.
По словам Виноградова, двухзонный климат-контроль удобен, но приходится долго ждать, пока он прогреет салон. Из теплых опций – лишь обогрев передних сидений.
Перед покупкой Mercedes-Benz GLK следует обязательно проверить ксеноновые фары – у дорестайлинговых GLK иногда плавился отражатель.
До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.
Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.
Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.