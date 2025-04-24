В России возобновили продажи новых Kia Sportage

В России на классифайдах продают новые кроссоверы Kia Sportage от 2,65 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня».

«Дешевле всего новые Kia Sportage привозят под заказ во Владивостоке. За 2,6 млн рублей там можно заказать кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и классическим шестиступенчатым «автоматом», а на 20 тыс. дороже в столицу Приморья привезут версию с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором», — сообщает портал.

При этом все эти кроссоверы переднеприводные — вариант с полным приводом даже при доставке под заказ стоит ориентировочно от 3,2 млн рублей.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Omoda C7 появится у российских дилеров бренда в мае 2025 года.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5. Двигатель SQRF4J16 будет дефорсирован со 186 л.с. до 150 л.с.

В оснащение автомобиля будут входить мультимедийный комплекс с экраном диагональю 15,6 дюйма, атмосферная подсветка с выбором из 256 оттенков и режимом светомузыки, пакет теплых опций и адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, у автомобиля будет двойное остекление из специально разработанных ламинированных стекол.

Ранее сообщалось, что названа дата начала продаж спорт-седана GAC Empow в России.