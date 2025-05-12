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«Дети плачут»: москвичи пожаловались на ночной дрифт, который попал на видео

В Москве на видео попал ночной дрифт, пугающий детей

Жители Москвы пожаловались на ночной дрифт. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Мы пытаемся спать, но с этими ужасными звуками это невозможно. Дети плачут и боятся, мы не можем открыть окна в жаркое время», — рассказывают жители.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили дрифтуют на парковке. На записи также слышно, что во время выполнения опасных маневров машины издают громкие звуки. По словам автора, видео снято после 23 часов вечера.

По информации источника, жители также жалуются на громкую музыку. Москвичи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые уже приезжали, но ситуация не изменилась.

До этого сообщалось, что в Москве на улице Подольских Курсантов произошло массовое столкновение машин. В направлении Липецкой улицы движение перекрыто, а в направлении улицы Дорожная — осуществляется по одной полосе из двух. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее в Москве гаишники остановили Kia со взрывчаткой.

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