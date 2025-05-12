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В Москве гаишники остановили Kia со взрывчаткой

В Москве сотрудники ДПС остановили Kia со взрывчаткой
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Eduard Korniyenko/Reuters

В Москве в районе Капотня сотрудники ДПС остановили автомобиль с взрывчаткой внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Около полуночи сотрудники ГИБДД остановили подозрительную иномарку Kia, в которой находились два человека. В машине были обнаружены газовый баллон, дымовые шашки, порох, провода и горючее в канистрах», — говорится в сообщении.

По информации источника, служебная собака обыскала автомобиль. После опроса пассажира и водителя выяснилось, что они являются пиротехниками и везли взрывчатые вещества на съемку сериала про вампиров.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку о законности перевозки взрывчатых веществ.

До этого сообщалось, что в Москве на улице Подольских Курсантов столкнулись два грузовика. В результате аварии никто не пострадал, но движение сильно затруднено и осуществляется по одной стороне из двух в обе стороны.

Ранее в Москве массовое ДТП парализовалодвижение автомобилей.

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