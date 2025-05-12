На трассе М-11 «Нева» выросли тарифы

На платной трассе М-11 «Нева» с 12 мая вступили в силу сезонные тарифы, часть маршрутов на подмосковном отрезке магистрали будут дороже с пятницы до понедельника в период дачного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной концессионной компании (СЗКК).

Так, проезд на участке от МКАД до Зеленограда по пятницам и субботам теперь стоит 800 руб. (вместо 750 руб.), до ЦКАДа — 1,2 тыс. руб. (было 1,1 тыс. руб.), до Солнечногорска — 1,6 тыс. руб. (было 1,4 тыс. руб.).

Такие тарифы будут действовать до 19 октября. В компании подчеркнули, что это необходимо «для обеспечения комфортных и безопасных условий проезда по платной дороге», . Цены за проезд для автомобилей с понедельника по четверг остались прежними.

Тарифы для грузовиков и автобусов также изменились. Полный список — по ссылке.

До этого сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет. В качестве наказания за нарушение предлагается ввести штраф от 20 до 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до двух лет.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить требования к локализации такси.