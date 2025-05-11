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«Едва не наезжают на ноги»: жители Владивостока пожаловались на автомобили на пляже

Во Владивостоке автомобилисты заехали на пляж на машинах

Жители Владивостока возмущены поведением водителей, которые заезжают на пляж в районе улицы Щитовой на автомобилях. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

По словам очевидцев, транспорт передвигается между людьми, «едва не наезжая на ноги», что создает опасность для отдыхающих.

В посте отмечается, что жители требуют немедленной реакции властей и наведения порядка.

Прошлым летом уроженец Чечни в поисках «козырного места» заехал на белом Lexus на пляж в Мариуполе и устроил потасовку с местными жителями, когда те попросили его убрать машину. За инцидент после многочисленных обращений пришлось извиняться командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову. Он назвал мужчину «недочеченцем» и «чертом» и передал информацию о нем властям республики. Однако водитель автомобиля утверждал, что спровоцировал драку не он. Якобы местные жители первыми начали конфликтовать и «кричать лозунги».

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику.

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