Москвичей попросили не выезжать в город на летней резине

В Москве водителей попросили утром не ездить по городу на летней резине

Московских водителей попросили выезжать в город утром только на зимней резине из-за заморозков. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный Дептранс.

«В столичном Дептрансе водителей предупредили о заморозках и попросили выезжать на улицы города с утра в понедельник только на зимней резине, либо использовать общественный транспорт», — говорится в сообщении.

По информации источника, водителям посоветовали быть внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Кроме того, важно сохранять дистанцию между автомобилями и избегать ускорений и резких торможений.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД из-за аварии было затруднено движение автомобилей. ДТП с участие машины и пешехода произошло на 103 километре внешней стороны МКАД. На месте произошедшего работали оперативные службы города. В районе ДТП движение транспорта было затруднено на один километр.

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