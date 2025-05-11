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В Иркутской области задержали организаторов нелегальных гонок после наезда авто на толпу

Shot: В Иркутской области задержали организаторов гонок после наезда на толпу
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Telegram-канал «SHOT»

В Иркутской области задержали организаторов нелегальных гонок после того, как легковой автомобиль въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Возбуждено уголовное дело, 31-летний водитель и организатор заезда, предварительно, 32-летняя Анастасия Ш., задержаны», — говорится в сообщении.

По информации источника, гонки проходили нелегально. В результате наезда на толпу 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Авария произошла на открытии гоночного сезона клуба драг-рейсеров.

Также сообщается, что заезды организовывал Angarsk Racing Club. Кроме того, после инцидента страницы в социальных сетях закрыли, а Telegram-канал удалили.

По словам очевидцев, сразу после ДТП организаторы требовали, чтобы люди не снимали происходящее на камеру. А тем, кто опубликовал кадры, писали с просьбой удалить видео. На записивидно, как белый легковой автомобиль во время гонок въезжает в толпу. На кадрах также заметно, что после произошедшего все зрители бегут на место инцидента.

Ранее на Калужском шоссе в Москве загорелся автомобиль, это попало на видео.

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