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В России стартовали продажи нового кроссовера Haval F7

Haval начал продажи в России нового кроссовера F7 за 2,7 млн рублей

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Haval

Дилеры Haval начали продажи в России нового поколения кроссовера F7. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Стоимость автомобиля — от 2,7 млн до 3,5 млн рублей.

Длина F7 составляет 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс — от 183 до 191 мм. Автомобиль предлагается с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

В базовое оснащение входят шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, задний парктроник и система кругового обзора, тканевая отделка сидений.

В топовой версии есть панорамная крыша, вентиляция передних кресел, датчик бесконтактного открывания багажника, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq из Европы по цене китайских авто.

Новинка появилась в арсенале у одного из российских дилеров. Отмечается, что речь идет не о китайской версии авто, а об обновленной европейской — привезти покупателю ее обещают уже через 2-3 недели.

Ранее россиянам назвали минусы китайского кроссовера Hongqi HS3.

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