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В Воронеже при столкновении «Газели» с легковой машиной пострадали люди

МВД РФ: пять человек пострадали в результате ДТП с участием «Газели» в Воронеже
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ГУ МВД России по Воронежской области

Пять человек пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля и «Газели» в городе Воронеже. Об этом сообщило Главное управление министерства внутренних дел РФ по Воронежской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что ДТП произошло вечером 9 мая примерно в 21:32 (совпадает с мск). Водитель «Газели» во время движения по улице Дмитрова пытался повернуть налево, но нарушил очередность проезда. Из-за этого транспортное средство врезалось в находившийся на встречной полосе автомобиль Volkswagen, за рулем которого был 21-летний молодой человек.

В результате пострадали водитель и трое пассажиров легковой машины, а также одна пассажирка «Газели». Их доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

«Водитель автомобиля ГАЗ с места происшествия скрылся», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту ДТП. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить личность водителя «Газели».

Ранее в Ленинградской области перевернулся и загорелся автомобиль, в салоне которого находились подростки.

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