Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае начались продажи кроссовера BYD со встроенным в крышу беспилотником

Продажи кроссовера BYD Sealion 07 DM-i с беспилотником на крыше стартовали в Китае
close
BYD

В Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Byd Sealion 07 DM-i Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 169,8 тыс. юаней (1,89 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4880 мм, а колесная база — 2820 мм. Внутри китайской модели установлена приборная панель «Ice World». На ней размещены два цифровых дисплея диагональю 10,25 и 15,6 дюйма.

Особенность модели — установленный на крыше раздвижной бокс, в котором находится беспилотник и зарядное устройство для него.

Кроссовер оснащается силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Автомобиль доступен в двух вариантах. Переднеприводная версия выдает 272 л.с., а полноприводная – 475 л.с. Запас хода на электричестве составляет 150 и 135 км, соответственно. Полный пробег достигает 1320 км.

До этого стало известно, что на российский рынок может выйти автомобильный бренд Yueyi.

Ранее сообщалось, что Новый кроссовер Omoda C7 выйдет на российский рынок в пяти версиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами