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Bestune выведет на российский рынок автомобили Yueyi

В России могут появиться китайские автомобили Yueyi
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autohome.com.cn

На российский рынок может выйти автомобильный бренд Yueyi, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на компанию Bestune, которой принадлежит Yueyi.

«Bestune видит растущий интерес к электромобилям на российском рынке, и модели Yueyi 03 и 07, представленные на прошедшем недавно Шанхайском автосалоне, могут появиться в России», — сообщили агентству в Bestune.

Yueyi 03 — это компактный кроссовер, рассчитанный на молодежную аудиторию. Длина машины — 4450 мм, колесная база — 2750 мм. Он отличается минималистичным дизайном интерьера с двумя дисплеями, выступающими над передней панелью. Большинством функций машины можно управлять через экран медиасистемы, физических кнопок в салоне минимальное количество.

Автомобиль снабжен электродвигателем на постоянных магнитах от технологического гиганта Huawei, известного в том числе производством смартфонов. Мощность мотора — 122 кВт (166 л.с.). Запас хода на одной зарядке батареи — 565 км. От 10% до 80% емкости ее можно подзарядить за 29 минут.

Гибридный кроссовер Yueyi 07 оснащен батареей BMP Super Hybrid, которая поддерживает заряд при помощи ДВС. Средний расход топлива составляет 4,9 л. на 100 км пути, а общий запас хода превышает 2 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что кроссоверы Exlantix ET появились у российских дилеров.

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