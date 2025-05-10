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Кабриолеты на базе УАЗ «Профи» могут начать выпускать в России

В России планируется начать выпуск девятиместных кабриолетов УАЗ «Профи»
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ООО «УНИВЕРСАЛ - НН»

Компания «Универсал НН» из Нижнего Новгорода рассматривает возможность наладить производство девятиместных автобусов-кабриолетов на базе автомобиля УАЗ «Профи», сообщает портал «Автоновости дня».

«Основной специализацией таких машин стал бы развоз туристов в труднопроходимых для обычных легковушек местах на российских курортах», - сообщает портал.

Отмечается, что один такой микроавтобус-кабриолет с открытым на две трети кузовом уже построен и проходит испытания в Крыму. Технические характеристики автомобиля не сообщаются.

До этого стало известно, что калужская компания «Геркулес» разработала уборочный автомобиль на шасси «Профи».

Автомобиль предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

Ранее в сети появились изображения нового российского внедорожника.

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