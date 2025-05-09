Парад к 80-летию Победы в Бишкеке приняли на 65-летних ЗИЛах, которые помнят Гагарина

В Бишкеке на параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, использовались фаэтоны ЗИЛ-111В, которые были выпущены в 1960 году. Видеозапись парада опубликовал «Sputnik Кыргызстан».

Мероприятие прошло в Бишкеке 8 мая, в связи с тем, что 9 мая президент республики Садыр Жапаров присутствовал на параде в Москве. По площади Ала-Тоо в Бишкеке промаршировали около 3 тыс. военнослужащих и более проехали 120 образцов военной техники.

На кадрах видно, что для командующего парадом и принимающего парад использовались автомобили ЗИЛ-111В цвета генеральской шинели. Парадные фаэтоны ЗИЛ изготовил в 1960 году малой серией в 12 экземпляров. Автомобили получили тент с автоматическим гидроприводом и окна в хромированных рамах. Открытые ЗИЛ-111 использовались в 1961 году для торжественной встречи первого космонавта Юрия Гагарина после его прибытия в Москву.

Ранее московским водителям напомнили о перекрытии МКАД 9 мая.