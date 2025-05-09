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УАЗ расконсервировал музейную «полуторку» для парада 9 Мая

Ульяновский автозавод вывел на городские улицы «полуторку» из своего музея
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Telegram-канал «УАЗ Сегодня»

Ульяновский автозавод вывел на парад в честь 80-летия Победы «полуторку» ГАЗ-АА и ЗИС-5 из своего музея. Об этом сообщается в Telegram-канале завода.

«Наши автомобили традиционно возглавили Парад Победы в Ульяновске. УАЗ Хантер, Пикап, Патриот и санитарный автомобиль стали частью парадного расчета. На улицах города жители увидели легендарные военные машины ЗИС-5В и ГАЗ-АА из коллекции музея УАЗ», — отмечается в публикации.

Также УАЗ организовал передвижную выставку с кабинетом руководителя 1940-х годов с подлинной обстановкой.

Ульяновский автозавод был организован в 1941 году в рамках эвакуации автосборочного производства московского ЗИСа (завод имени Сталина, с 1956 года ЗИЛ, завод имени Лихачева). В 1942 году он начал выпуск грузовиков ЗИС-5В, а после войны — выпуск «полуторок» ГАЗ-ММ, который продолжался до 1951 года. С 1954 года в Ульяновске изготавливались внедорожники ГАЗ-69.

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