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Toyota потеряет пятую часть прибыли из-за пошлин, введенных Трампом

Toyota ожидает падения прибыли на 21% на фоне пошлин Трампа
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Toyota

Японская корпорация Toyota ожидает снижения прибыли на 21% в текущем финансовом году из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

»Toyota Motor ожидает, что прибыль снизится на одну пятую в текущем финансовом году, заявила компания в четверг, поскольку слабость доллара США и влияние пошлин президента Дональда Трампа оказывают давление на крупнейшего в мире автопроизводителя», — отмечается в публикации.

По прогнозам Toyota, в текущем финансовом году (закончится в марте 2026 года) операционная прибыль корпорации составит 3,8 трлн иен ($26 млрд) против 4,8 трлн иен операционной прибыли, которую автопроизводитель зафиксировал по итогам прошедшего финансового года.

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