«Любимый китайский седан российских спецслужб» обновили на родине

В Китае начались продажи обновленного бизнес-седана Hongqi H9. Об этом сообщает Autohome.

Главным отличием обновленной модели является полный отказ от семиступенчатой роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением, работающим в масляной ванне. В версии 2025 года на все комплектации седана будет устанавливаться восьмиступенчатая гидромеханическая трансмиссия.

Hongqi H9 предлагается с турбомоторами 2.0 и 3.0 мощностью 252 и 337 л.с. В версии с мотором V6 3.0 машина в стандартной комплектации оснащена полным приводом и пневматической подвеской. На китайском рынке базовая версия седана предлагается за 329,8 тыс. юаней (₽3,7 млн), машина в максимальной комплектации — 539,8 тыс. юаней (₽6 млн).

В России седан Hongqi H9 пользуется большим спросом в гаражах госструктур, пишет Motor.ru.

«Hongqi H9 можно считать любимым китайским седаном российских спецслужб, ведь только обновлённых машин в ведомственные и министерские гаражи закупили около полусотни штук», — отмечается в публикации издания.

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