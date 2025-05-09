Jeep выпустит Wrangler, стилизованный под Willys времен Второй Мировой

Jeep выпустит для индийского рынка ограниченную партию внедорожников Wrangler, стилизованных под армейский Willys 1940-х годов. Об этом сообщает Autocar India.

«Основанный на топовой версии Rubicon, Wrangler Willys '41 Special Edition окрашен в уникальный оттенок краски «41 Green», который зарезервирован исключительно для этого варианта и напоминает военный зеленый цвет оригинального Willys Jeep. На капоте также есть наклейка «1941», которая отмечает год, когда Willys MB поступил в массовое производство», — отмечается в публикации.

На индийском рынке тираж внедорожника составит всего 30 экземпляров. Под капотом автомобиля — турбомотор 2.0 мощностью 273 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Привод у автомобиля полный. В качестве аксессуаров доступны боковая лестница, багажник на крыше, а также крыша с откидной тканевой секцией. Цена автомобиля — от 6,8 до 7,3 млн рупий (₽6,5-7 млн).

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