«Вой сирен и выстрелы»: в Ухте полиция кинематографично открыла стрельбу по Audi

В Ухте сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем Audi и попали на видео. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Жители Ухты сегодня вечером услышали громкие выстрелы, вой сирен и звук мотора на проспекте Ленина. Там происходила кинематографичная погоня за преступником, который пытался скрыться от сотрудников МВД. На своей Audi он хотел оторваться от преследователей по газонам и несколько раз задел полицейского», — говорится в публикации.

В результате нарушителя вытащили из авто и арестовали. Информации о пострадавших нет. Очевидцы утверждают, что автомобилист находился в нетрезвом состоянии.

До этого в Абакане сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего подростка, угнавшего иномарку.

Как уточнили полицейские, они получили информацию об угоне автомобиля Toyota Caldina. Вскоре один из патрулей заметил машину на пересечении улиц Аскизская и Стофато. Полицейские дали водителю сигнал об остановке, но он проигнорировал их требование и попытался скрыться. В попытке уйти от погони юноша не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он покинул салон авто и хотел убежать, но полицейские его догнали.

Ранее на видео попало, как огонь охватил автомобиль на Калужском шоссе.