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В КПРФ заявили, что устроивший смертельную аварию член ЦК партии «сам себя наказал»

В КПРФ не стали обсуждать судьбу устроившего смертельную аварию члена ЦК партии
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Пресс-служба Белгородского обкома КПРФ

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко не стал раскрывать «Газете.Ru», будет ли исключен из партии устроивший смертельную аварию в центре Тулы член ЦК Дмитрий Дубовенко. Он добавил, что виновный в этой трагедии «и так себя наказал».

«Идет следствие. Любые обсуждения до окончания следствия не корректны по отношению ни к правоохранительным органам, ни к потерпевшим, ни к виновным. В любом случае это трагедия, и следствие сделает свои выводы. Тот, кто виновен в этой трагедии, и так себя наказал. И наказание это тяжелее любого судебного решения, любого партийного решения и любых нагнетаний СМИ», — сказал Ющенко.

Инцидент произошел вечером 3 мая на проспекте Ленина в Туле. Спорткар Chevrolet Camaro, за рулем которого находился Дубовенко, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Camry. От удара машину отбросило в сторону, она столкнулась с Lada Granta и Mercedes-Benz. Пассажирка Toyota погибла на месте, водитель автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами, где позже тоже скончался.

Дубовенко занимает должность заместителя заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы Центрального комитета КПРФ. 4 мая в партии подтвердили причастность члена ЦК к смертельной аварии.

Сам Дубовенко в беседе с SHOT не стал отрицать свою вину. Он утверждает, что в момент происшествия был трезв, скорость не превышал и никаких маневров не совершал.

По словам Дубовенко, он попытался связаться с родственниками погибших, но они отказываются общаться. Сейчас сам член ЦК КПРФ лежит в больнице с переломом.

Ранее Дубовенко скрыл соцсети после смертельного ДТП.

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