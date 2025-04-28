Названы 10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями

В Китае составили рейтинг из 10 автобрендов с самыми качественными машинами

Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых качественных машин на рынке КНР по итогам 2024 года, сообщает портал «Автоновости дня». В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Показателем качества автомобилей стали штрафные баллы: чем меньше этих баллов, тем качественнее автомобиль.

«В топ-10 брендов с самыми качественными машинами по итогам прошлого года также вошли GAC Trumpchi (161 балл), GAC Aion (162 балла), Jetta (163 балла), Changan Nevo (167 баллов) и YangWang (170 баллов). Самый популярный бренд Китая и, по совместительству, прямой конкурент Tesla — BYD — получил 191 штрафной балл и занял лишь 26-е место», — говорится в сообщении портала.

До этого стало известно, что хетчбэк Geely Xingyuan стал самым популярным автомобилем в Китае по итогам первого квартала 2025 года.

Объем продаж электромобиля составил 89,2 тыс. единиц. Позади Xingyuan оставил такие модели как Wuling Hongguang Mini EV и Tesla Model Y.

Geely Xingyuan – компактный хэтчбек с габаритами 4135 х 1805 х 1570 мм. В движение его приводят два мотора на выбор: на 79 л.с. или 116 л.с. В зависимости от батареи запас хода Xingyuan составляет 310-410 км.

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