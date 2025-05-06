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Названы 13 минусов Opel Insignia

«За рулем» перечислил 13 недостатков Opel Insignia
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Stoqliq/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах модели Opel Insignia первого поколения.

«Большинство неисправностей связано с электрикой и электроникой. Часто ломаются обогрев сидений, адаптивные фары, стеклоподъемники, моторчики боковых зеркал, звуковой сигнал, замок багажника и центральный замок. Перегорают лампочки и глючит головное устройство. Электроника обычно легко лечится пере­прошивкой», — отметил эксперт.

Самые массовые моторы – 2.0 с турбиной. После 50–80 тыс. километров выходят из строя шестерни и цепи привода ГРМ, топливный насос, также могут развалиться поршни и турбина.

Из плюсов автоэксперт выделил богатое оснащение, хорошую антикоррозийную стойкость кузова и прекрасную управляемость.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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