Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре задержали музыканта, жестоко избившего подростка на проезжей части

SHOT: музыкант, избивший подростка-велосипедиста в Самаре, задержан
close
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП САМАРА»

В Самаре задержали музыканта, который избил подростка-велосипедиста на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«50-летнему преподавателю по гитаре Леониду грозит до пяти лет колонии по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении.

По информации источника, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов изберут нарушителю меру пресечения.

Инцидент произошел 4 мая на одной из городских набережных. Драку местного жителя и 13-летнего мальчика сняли на видео очевидцы. На кадрах мужчина в кепке подлетает к подростку в шлеме, который сидит на велосипеде, и начинает избивать его кулаками по голове. Очевидцы рассказали, что нападавший так распалился, что его пришлось оттаскивать силой. Несколько ударов досталось тем, кто стали заступаться за юношу. После драки агрессор ушел, а несовершеннолетнему вызвали скорую.

Позже мужчина записал видео с объяснением случившегося и опубликовал его на своей странице в соцсетях.

Ранее челябинка приковала себя наручниками к машине перед гаишниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами