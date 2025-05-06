В Самаре задержали музыканта, жестоко избившего подростка на проезжей части

В Самаре задержали музыканта, который избил подростка-велосипедиста на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«50-летнему преподавателю по гитаре Леониду грозит до пяти лет колонии по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении.

По информации источника, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов изберут нарушителю меру пресечения.

Инцидент произошел 4 мая на одной из городских набережных. Драку местного жителя и 13-летнего мальчика сняли на видео очевидцы. На кадрах мужчина в кепке подлетает к подростку в шлеме, который сидит на велосипеде, и начинает избивать его кулаками по голове. Очевидцы рассказали, что нападавший так распалился, что его пришлось оттаскивать силой. Несколько ударов досталось тем, кто стали заступаться за юношу. После драки агрессор ушел, а несовершеннолетнему вызвали скорую.

Позже мужчина записал видео с объяснением случившегося и опубликовал его на своей странице в соцсетях.

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