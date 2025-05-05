Драка мужчины с подростком на велосипеде в Самаре попала на видео

В Самаре драка мужчины с подростком на набережной закончилась делом в СК

В Самаре местный житель избил 13-летнего мальчика на велосипеде. Инцидент произошел 4 мая на одной из городских набережных. Драку сняли на видео очевидцы, позже запись опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах мужчина в кепке подлетает к подростку в шлеме, который сидит на велосипеде, и начинает избивать его кулаками по голове. Очевидцы рассказали, что нападавший так распалился, что его пришлось оттаскивать силой. Несколько ударов досталось тем, кто стал заступаться за юношу. После драки агрессор ушел, а несовершеннолетнему вызвали скорую.

Позже мужчина записал видео с объяснением случившегося и опубликовал его на своей странице в соцсетях. По его словам, он хотел обойти группу из нескольких подростков на велосипедах, которые расположились на пешеходной дороге. Мужчина рассказал, что в этот момент группа тронулась, и один из подростков задел его. На это он выкрикнул одному из велосипедистов остановиться, на что тот «послал его на три буквы».

«Когда эта ситуация произошла, я узнал этого ребенка. Около недели назад он переезжал дорогу на велосипедах на красный свет. И он ехал на одном колесе, проехал рядом», — рассказал нападавший.

Мужчина отметил, что в тот раз также сделал ему замечание и получил аналогичный ответ.

«Сегодня молодой человек опять так поступил и мои нервы сдали. Мне стыдно за то, что я превысил силу физическую», — признался самарчанин на камеру.

В региональном СК заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Ранее житель Казани попал в больницу после нападения толпы подростков.