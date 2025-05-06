Названы главные причины падения российского авторынка

Продажи новых автомобилей в России за 4 месяца 2025 года упали почти на треть по сравнению с прошлым годом. Как заявил газете «Коммерсантъ» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, одна из причин длительного падения рынка — дорогие кредиты.

«Падение рынка началось в ноябре 2024 года. Причины все те же. Это высокая ключевая ставка, за счет которой за последние десять лет автомобили подорожали вдвое. Вторая причина это утильсбор», — сказал эксперт.

Почти 60% машин приобретались людьми в кредит. Большинство автовладельцев сегодня не хотят покупать автомобиль в кредит под 30%. Пока будут главные факторы, которые практически уничтожили наш авторынок, продажи будут ниже прошлого года, пояснил Подщеколдин.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее сообщалось, что в России рекордно подешевели новые автомобили.