В России начались продажи кроссоверов Toyota Corolla Cross за 2,2 млн рублей

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross стал доступен в РФ от 2,2 млн рублей

В России появился в продаже японский кроссовер Toyota Corolla Cross по цене от 2,2 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня». Официальные поставки модели в РФ не осуществляются.

В оснащение базовой комплектации Corolla Cross входят мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система мультимедиа с сенсорным экраном и система удержания в полосе.

Toyota Corolla Cross оборудована 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 169 л.с. и вариатором. Привод передний.

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Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

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