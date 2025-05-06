В России начались продажи кроссоверов Toyota Corolla Cross за 2,2 млн рублей

В России появился в продаже японский кроссовер Toyota Corolla Cross по цене от 2,2 млн рублей, сообщает портал «Автоновости дня». Официальные поставки модели в РФ не осуществляются.
В оснащение базовой комплектации Corolla Cross входят мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, система мультимедиа с сенсорным экраном и система удержания в полосе.
Toyota Corolla Cross оборудована 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 169 л.с. и вариатором. Привод передний.
До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.
Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в России возобновили продажи новых Kia Sportage.