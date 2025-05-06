В Москве выставили на продажу купе Bentley Continental GT по цене дешевой Lada

В Москве выставили на продажу Bentley Continental GT 2004 года выпуска всего за 1,35 млн рублей, сообщает «Российская газета». За эту сумму можно купить новую топовую версию Lada Granta.

«Владелец заявляет, что автомобиль на ходу, но его мотор имеет крайне неприятный дефект — задир в третьем цилиндре. Это грозит банальным масложором, но каков объем угара масла, не уточняется», — сообщает газета.

Пробег автомобиля составляет 144 тыс. километров.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.