Стало известно, какие ошибки водители делают каждое утро

Каждое утро водители совершают ошибки, чем наносят вред своим автомобилям. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Одна из самых распространенных ошибок — это резкий старт на непрогретом моторе. Для равномерного распределения масла по всем узлам двигателя требуется хотя бы одна-две минуты работы на холостых оборотах. Игнорирование этого правила приводит к повышенному износу цилиндропоршневой группы и других важных деталей», — рассказал эксперт.

По его словам, важно не пренебрегать сигналами приборной панели. Многие водители годами могут игнорировать горящий индикатор «Check Engine» и другие, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Также важно проверять давление в шинах, поскольку поездки на недокачанных или перекачанных колесах не только повышают расход топлива и снижают управляемость транспорта, но и могут привести к разрыву шины.

Стрельбицкий рекомендует водителям не держать двигатель на холостом ходу более десяти минут, поскольку такой прогрев приводит к повышенному нагарообразованию, увеличению расхода топлива и износу свечей зажигания. Специалист также советует проверять уровень масла каждые несколько дней: время, потраченное утром на эту процедуру, поможет избежать дорогостоящего ремонта.

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