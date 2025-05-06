Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие ошибки водители делают каждое утро

Автоэксперт Стрельбицкий назвал 5 ошибок, которые водители делают каждое утро
close
Depositphotos

Каждое утро водители совершают ошибки, чем наносят вред своим автомобилям. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Одна из самых распространенных ошибок — это резкий старт на непрогретом моторе. Для равномерного распределения масла по всем узлам двигателя требуется хотя бы одна-две минуты работы на холостых оборотах. Игнорирование этого правила приводит к повышенному износу цилиндропоршневой группы и других важных деталей», — рассказал эксперт.

По его словам, важно не пренебрегать сигналами приборной панели. Многие водители годами могут игнорировать горящий индикатор «Check Engine» и другие, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Также важно проверять давление в шинах, поскольку поездки на недокачанных или перекачанных колесах не только повышают расход топлива и снижают управляемость транспорта, но и могут привести к разрыву шины.

Стрельбицкий рекомендует водителям не держать двигатель на холостом ходу более десяти минут, поскольку такой прогрев приводит к повышенному нагарообразованию, увеличению расхода топлива и износу свечей зажигания. Специалист также советует проверять уровень масла каждые несколько дней: время, потраченное утром на эту процедуру, поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Ранее назвали два новых китайских автобренда, которые появятся в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами