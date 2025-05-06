Названы два новых китайских автобренда, которые появятся в России

Два новых китайских автобренда могут выйти на российский рынок, сообщил РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов после посещения Шанхайского автосалона.

«Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И Icar - это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию», — сказал Иванов.

Презентация первой модели Lepas — кроссовера L8 — состоялась в день схода серийного автомобиля с конвейера завода в городе Уху (провинция Аньхой, Китай) в апреле 2025 года. Название бренда образовано от слов Leap и Passion, отражая стремление к сочетанию динамики и эмоциональности.

Планируется, что бренд будет представлен в различных сегментах — от семейных кроссоверов до моделей с выраженным индивидуальным позиционированием.

Компания Icar была основана в апреле 2023 года и специализируется на производстве электромобилей.

До этого стало известно, что Chery реорганизует свой суббренд Icar. Производитель переименует ранее представленные модели iCar 03, 03T и V23, а новый iCar V25 будет выпущен на рынок уже под брендом Chery.

Ранее сообщалось, что В России официально появится китайский автобренд Deepal.