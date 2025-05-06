В России начались продажи новых кроссоверов Skoda Karoq

На российском рынке начались продажи кроссоверов Skoda Karoq за 4,4 млн рублей

Российские дилеры начали продавать кроссоверы Skoda Karoq 2025 года выпуска, сообщает «Российская газета». Минимальная стоимость модели составляет 4,4 млн рублей.

«Skoda Karoq чешской сборки, а не китайской. Под капотом у автомобилей в наличии двигатель 2,0 литра, который выдает 190 л.с. Коробка — робот. Привод — полный», — сообщает газета.

Автомобили оборудованы круиз-контролем, климат-контролем, подогревом сидений водителя и пассажира, подогревом руля, камерой, навигационной системой, адаптивными фарами, системой контроля за полосой движения.

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Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

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