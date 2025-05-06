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В России начались продажи новых кроссоверов Skoda Karoq

На российском рынке начались продажи кроссоверов Skoda Karoq за 4,4 млн рублей
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Skoda

Российские дилеры начали продавать кроссоверы Skoda Karoq 2025 года выпуска, сообщает «Российская газета». Минимальная стоимость модели составляет 4,4 млн рублей.

«Skoda Karoq чешской сборки, а не китайской. Под капотом у автомобилей в наличии двигатель 2,0 литра, который выдает 190 л.с. Коробка — робот. Привод — полный», — сообщает газета.

Автомобили оборудованы круиз-контролем, климат-контролем, подогревом сидений водителя и пассажира, подогревом руля, камерой, навигационной системой, адаптивными фарами, системой контроля за полосой движения.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России возобновили продажи новых Kia Sportage.

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