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В России рекордно снизились продажи импортных автомобилей

Минпромторг: продажи новых импортных автомобилей в апреле снизились на 40%
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России в апреле 2025 года продажи новых импортных автомобилей снизились на 40%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

«За месяц реализовано 51,5 тыс. импортных автомобилей (на 40% меньше, чем за апрель 2024 года) и 65,2 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 12% меньше, чем в апреле 2024-го)», — говорится в релизе ведомства.

Минпромторг РФ также сообщил, что в апреле 2025 года было продано 101,4 тыс. новых легковых машин, что на 25% меньше, чем год назад.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

По данным издания, затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого.

Ранее стало известно, сколько будут стоить в РФ популярные авто при возвращении ушедших брендов.

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