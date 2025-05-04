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В Кельне прошел автопробег ко дню Победы

Приуроченный к 80-летию Победы автопробег прошел в немецком Кельне
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Thilo Schmuelgen/Reuters

В немецком Кельне состоялся автомобильный пробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в памятной акции принимали участие десятки машин и мотоциклов, на которых были российские флагами и георгиевские ленты. Также собравшиеся взяли с собой портреты родственников — участников войны.

Один из присутствовавших в мероприятии, Сергей Экерман, рассказал, что его дед участвовал в Финской кампании. По его словам, участие в акции — способ сохранить память о предках и передать ее потомкам.

Накануне шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселль выразил возмущение проведением в Стокгольме автопробега по случаю 9 Мая. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X. В частности, он пригрозил лишать видов на жительство (ВНЖ) участников автопробега 9 мая

Ранее посол раскрыл, как на Кипре отметят юбилей Победы.

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