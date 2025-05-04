Уфимцы устроили драку со стрельбой на проезжей части, и это попало на видео

В Уфе на видео попала драка со стрельбой на проезжей части

В Уфе мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Драка со стрельбой в районе Планеты в Уфе. Суетологи решили выяснить отношения прямо на дороге возле ЖК «Новатор»», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как конфликтующие перебегают дорогу, после чего устраивают драку на проезжей части, чем мешают проезду транспорта. На записи также видно, как уфимцы толкают своего оппонента перед проезжающим автомобилем, пинают и бьют его.

По информации источника, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

До этого сообщалось, что в Казани женщина повредила автомобиль своего возлюбленного после его измены. На записи с уличной камеры видно, как женщина пинает и бьет руками припаркованный автомобиль. Кроме того, на записи также видно, как нарушительница танцует возле поврежденной машины.

Ранее в Подмосковье мигрант избил пожилого мужчину в автобусе.