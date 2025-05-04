В Приморье неуправляемый автомобиль на скорости переехал ребенка, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как авто переехал ребенка после удара

В городе Уссурийске Приморского края четвертого мая автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Уссурийске камера сняла жесткие кадры, как автомобиль сбил и переехал ребенка посреди дороги. Инцидент произошел сегодня в районе 18:00. Сообщается, что ребенок переходил дорогу на перекрестке Агеева и Некрасова. Водитель по какой-то причине снес его на внушительной скорости», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Уссурийск-Михайловка» опубликовал кадры с уличной камеры. На записи видно, как ребенок подлетает после удара легкового автомобиля и падает на проезжую часть. Далее на записи видно, как водитель выходит из машины, которая едет вперед и переезжает пострадавшего ребенка.

По информации источника, пострадавший жив.

До этого сообщалось, что в Спасском районе Приморского края автобус с людьми вылетел с дороги и перевернулся. На кадрах видно, что пассажирский автобус лежит на траве, а люди стоят на обочине дороги.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу и устроила истерику.