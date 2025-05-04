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Полуголые барнаульцы танцевали на крыше авто, и это попало на видео

В Барнауле полуголые мужчины устроили танцы на авто и попали на видео

В Барнауле несколько мужчин танцевали на автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент. Барнаул».

«Вот так весело молодежь отмечала 1 мая у бара рядом с остановкой Бия», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин танцуют на крыше черного автомобиля. При этом на записи видно, что нарушители танцуют с голым торсом.

До этого сообщалось, что в Челябинске прохожие забрали младенца у голой женщины, которая бегала с ним по дорогам. Прохожие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина в одних трусах бегает по траве и проезжей части и кричит. Кроме того, на записи видно, что ребенка держит на руках другая женщина.

Кроме того, пешеход пострадал в ДТП в городе Петропавловск-Камчатский. Судя по кадрам, внедорожник протащил женщину несколько метров. Пенсионерка доставлена в больницу. Отмечается, что водитель в течение года привлекался к административной ответственности 16 раз.

Ранее в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.

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