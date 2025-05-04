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Названы семь плюсов кроссовера Mazda CX-50 из Китая

«За рулем» перечислил семь плюсов кроссовера Mazda CX-50 из Китая
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Mazda

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о плюсах кроссовера Mazda CX-50 из Китая.

«По фотографиям может показаться, что СХ‑50 меньше привычной нам Мазды СХ‑5. Но стоит подойти, и становится ясно — этот кроссовер крупнее», — сказал Виноградов.

По словам эксперта, у Мазды хорошая эргономика салона. Сиденье плотно облегает тело, идеально круглый руль перемещается в широких диапазонах. Передняя панель — лаконичная и высокая, а приборная панель с дефлекторами по бокам рождает у водителя ощущение гоночного кокпита.

Базовый 2.0-литровый бензиновый двигатель проигрывает наддувным моторам, но среди современных атмосферников по живости характера ему нет равных. При этом любые детали и расходники можно купить везде.

Непривычен для Мазды и низкий уровень шума — в первую очередь это касается изоляции моторного отсека.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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