Названы пять минусов кроссовера Toyota Raize

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал недостатки японского праворульного кроссовера Toyota Raize.

«В младших комплектациях Toyota Raize оснащен скудно – заглушка вместо медиасистемы. У всех сзади барабанные тормоза, руль с единственной кнопкой и не регулируется по вылету», — сказал эксперт.

Кроме того, двигатели автомобиля не принимают в капремонт, сразу предлагая замену контрактным. Также у машины слабый царапающийся пластик.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.