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Грузовик с металлоломом парализовал австралийскую трассу, рассыпав острые обломки

В Австралии сразу 350 машин прокололи колеса из-за грузовика с металлоломом
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NSW Rural Fire Service

В Австралии более 350 автомобилей прокололи колеса из-за грузовика с металлоломом, рассыпавшего свой груз. Об этом сообщает Carscoops.

«Тягач выбросил 1650 фунтов (748 кг) металлолома на автомагистраль М1 Pacific в Австралии. Более 350 транспортных средств получили повреждения из-за острых обломков, разбросанных на участке протяженностью 19 миль (30,6 км)», — отмечается в публикации.

Водитель большегруза не заметил, что задний борт прицепа вышел из строя. В результате острые обломки металла падали на дорогу на протяжении 30 км. Следующие за ним автомобили прокалывали колеса (некоторые из них — все четыре) и их водители были вынуждены останавливаться.

Инцидент привел к серьезным заторам на дорогах, затем трассу закрыли на 10 часов для ликвидации последствий. Для очистки проезжей части от металлического мусора применили коммунальные машины с мощными магнитами.

Ранее в США на проезжую часть высыпались свежеотчеканенные деньги.

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